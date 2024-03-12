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Пансионат Раменское
4.8
3 отзыва
21
4.8
3 отзыва

Пансионат Раменское

Сеть Пенсион Групп: 8 пансионатов
от 1 200 ₽ в день
от 36 000 ₽ в месяц

Свободные места

Ниже предоставлена актуальная информация о свободных местах в пансионате. Вы можете выбрать подходящее место и отправить заявку на его бронирование. Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
Женская 4 местная
1 600 ₽ сутки
1 этаж, есть туалет, функциональная
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Мужская 4 местная
1 600 ₽ сутки
1 этаж, есть туалет, функциональная
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Совместная 2 местная
1 800 ₽ сутки
4 этаж, есть туалет, функциональная
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Совместная 2 местная
1 800 ₽ сутки
4 этаж, есть туалет, функциональная
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Об учреждении

Пансионат "Раменское" - идеальное место для реабилитации и долгосрочного проживания. Здесь позаботятся о Вашем близком, создав комфортные условия для его пребывания. Опытный и внимательный персонал обеспечивает круглосуточный мониторинг здоровья постояльцев, а также оказывает помощь по любым вопросам.

Все комнаты в пансионате "Раменское" оборудованы подходящей для проживания мебелью, такой как кровати и системы для хранения вещей. Для удобства передвижения жителей, коридоры оборудованы специальными поручнями и рампами. Светлый и уютный общий холл меблирован для релаксации и телевизионного просмотра, здесь жители могут вести беседы, почитать или заняться своими любимыми занятиями.

Персонал пансионата уделяет особое внимание психологическому благополучию его постояльцев. В основе нашей модели ухода лежит глубокое уважение к индивидуальности и потребностям каждого человека. Благодаря опыту наших сотрудников, каждый гость пансионата "Раменское" будет принят с должной заботой и вниманием.

Развлекательные программы и отдых являются неотъемлемой частью любого процесса реабилитации. Наши аниматоры прилагают массу усилий при создании развлечений для наших постояльцев. В свободное время гости могут играть в шахматы, шашки или домино, что помогает стимулировать работу мозга и развивать логику. Кроме того, арт-терапия поможет уменьшить стресс и развить нейропроводящие связи, отвечающие за движения и эмоции. Для поддержки физической активности наших постояльцев мы проводим занятия по физической культуре и гимнастике.

Территория пансионата обустроена так, чтобы приглашать постояльцев к ежедневным прогулкам. В соответствующее время года постояльцы могут заниматься скандинавской ходьбой или зарядкой на открытом воздухе. Пешеходные экскурсии оказывают положительное воздействие на физическую кондицию пожилых людей и повышают общую энергетику организма.

Пансионат "Раменское" предоставляет его постояльцам ежедневный уход и комфортные условия проживания. Это идеальное место для отдыха, реабилитации и долгосрочного проживания.

Наши удобства

Функциональные кровати для лежачих больных
Инфраструктура для колясочников
Дорожки для прогулок
5-разовое питание
2-4 места в номере
Контроль приема лекарств
Медицинский присмотр
Развлекательная программа
Телевизор
Досуг
Ежедневные прогулки

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Адрес пансионата

Московская обл., г. Раменское, Гражданская улица, 47
Метро: Котельники, Жулебино, Выхино, Электрозаводская, Комсомольская
Проложить маршрут
Как до нас добраться
станция метро Комсомольская — электричка — жд станция Раменское — пешком 10 минут
станция метро Электрозаводская — электричка — остановка Ипподром — пешком 7 минут
От Казанского вокзала до жд станции Раменское — 3 мин пешком в сторону ипподрома
Внутри г. Раменское добраться до пансионата можно на автобусах № 4, 6, 27, 38, 48к — остановка РПЗ.

Заболевания и особенности

Недорогие
Одноместное размещение
Альцгеймер
Паркинсон
Деменция
Для лежачих пожилых

Цены на услуги

Тариф "Реабилитационный". Полный
от 1700 ₽/сутки
Тариф "Реабилитационный". Комплексный
от 1600 ₽/сутки
Тариф "Реабилитационный". Базовый
от 1500 ₽/сутки
Тариф "Полноценный". Размещение с оплатой за 1 месяц
от 1400 ₽/сутки
Тариф "Полный". Размещение с оплатой за 1 месяц
от 1300 ₽/сутки
Тариф "Самостоятельный". Размещение с оплатой за 1 месяц
1200 ₽/сутки
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Отзывы

Марина К.
12 марта 2024
5.0
Возникла необходимость оформить маму в пансионат на время моего лечения и отдыха в санатории. Искала по отзывам и территориальному признаку. Остановилась на пансионате "Раменское" и не пожалела. Мама ни разу не пожаловалась. Персонал внимательный и доброжелательный. Еда вкусная. Мама всегда была чистая и ухоженная. Вовремя принимала лекарства. Все мои просьбы по телефону передать информацию для неё выполнялись администрацией пансионата. (У мамы не было телефона для общения со мной). Если возникнет ещё раз необходимость в уходе за мамой, то, конечно, буду обращаться в этот проверенный пансионат. Спасибо сотрудникам за внимание и заботу.
Светлана
12 декабря 2023
5.0
Очень доброжелательная обстановка! Отдельное спасибо Оксане Викторовне. У нас были проблемы с бабушкой, Оксана Викторовна с ней поговорила, всё решила и нам перезвонила. Сиделка Маша, Машенька, как называет её бабушка, профессионально выполняет свои обязанности, всё делает с душой! Большое спасибо!
Елена
20 сентября 2022
5.0
Когда возникает проблема в том, что нет возможности круглосуточно ухаживать за близким тебе человеком и нужно принимать решение о том, что делать, то самое последнее, что рассматриваешь - это пансионат для пожилых людей. Так было и у меня. Наняли сиделку, возможность приехать у нас была только в выходные. Нашла время и приехала не в выходной, дальше был шок! Выбирала пансионат по разным критериям, т.к. у меня лежачий дедушка, поэтому важно было медицинское наблюдение и специальная кровать. Уже 2 месяца я абсолютно уверена в том, что дедушка под круглосуточным наблюдением, ухоженный и накормленный. Я очень благодарна персоналу Пансионата! Оксане Викторовне за организацию и координацию всех возникающих вопросов с моей стороны Марину за заботу по уходу за дедушкой Сергея за внимание и искренний интерес к жизни совершенно чужого человека Надежду Ивановну за медицинскую помощь Поворов за блюда как ресторане. Я желаю Вашей команде процветания и интересных гостей! Уверена, что профессиональная команда всегда будет держать высокую планку.
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Московская обл., г. Раменское, Гражданская улица, 47
Метро: Котельники, Жулебино, Выхино, Электрозаводская, Комсомольская
+7 (499) 348-85-94 с 09:00 до 21:00
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