Пансионат "Раменское" - идеальное место для реабилитации и долгосрочного проживания. Здесь позаботятся о Вашем близком, создав комфортные условия для его пребывания. Опытный и внимательный персонал обеспечивает круглосуточный мониторинг здоровья постояльцев, а также оказывает помощь по любым вопросам.



Все комнаты в пансионате "Раменское" оборудованы подходящей для проживания мебелью, такой как кровати и системы для хранения вещей. Для удобства передвижения жителей, коридоры оборудованы специальными поручнями и рампами. Светлый и уютный общий холл меблирован для релаксации и телевизионного просмотра, здесь жители могут вести беседы, почитать или заняться своими любимыми занятиями.



Персонал пансионата уделяет особое внимание психологическому благополучию его постояльцев. В основе нашей модели ухода лежит глубокое уважение к индивидуальности и потребностям каждого человека. Благодаря опыту наших сотрудников, каждый гость пансионата "Раменское" будет принят с должной заботой и вниманием.



Развлекательные программы и отдых являются неотъемлемой частью любого процесса реабилитации. Наши аниматоры прилагают массу усилий при создании развлечений для наших постояльцев. В свободное время гости могут играть в шахматы, шашки или домино, что помогает стимулировать работу мозга и развивать логику. Кроме того, арт-терапия поможет уменьшить стресс и развить нейропроводящие связи, отвечающие за движения и эмоции. Для поддержки физической активности наших постояльцев мы проводим занятия по физической культуре и гимнастике.



Территория пансионата обустроена так, чтобы приглашать постояльцев к ежедневным прогулкам. В соответствующее время года постояльцы могут заниматься скандинавской ходьбой или зарядкой на открытом воздухе. Пешеходные экскурсии оказывают положительное воздействие на физическую кондицию пожилых людей и повышают общую энергетику организма.



Пансионат "Раменское" предоставляет его постояльцам ежедневный уход и комфортные условия проживания. Это идеальное место для отдыха, реабилитации и долгосрочного проживания.

